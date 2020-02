Dieta per l’ipertensione: tutta colpa del sodio? Ecco i cibi da evitare per non far alzare la pressione

di: Graziella Palermo - del 2020-02-28

Non c’è dubbio, la dieta per la pressione alta dovrebbe essere iposodica, anche se limitare il sale da solo non basta. Sovrappeso o obesità, mancanza di attività fisica, fumo, ma anche un eccessivo consumo di alimenti calorici o ad alto contenuto lipidico possono causare l’insorgere della malattia.

Tuttavia, diminuire il sale è il primo passo, per cui un consiglio preliminare in una dieta per l’ipertensione è quello di leggere attentamente le etichette degli alimenti: se il sodio è scritto tra i primi quattro o cinque componenti è probabile che quel cibo ne contenga troppo.

Come abbassare la pressione con la dieta

Vediamo allora quali sono gli alimenti maggiormente ricchi di sodio (da evitare o consumare una volta ogni tanto):

dado per brodo: aumenta la pressione (meglio quelli senza glutammato) estratti di carne per brodo

cibi in scatola (es. tonno, sardine)

cibi pronti in busta

aringa salata, anguilla, palombo, crostacei

baccalà secco

alici sotto sale

olive in salamoia

caviale

senape, ketchup, maionese

formaggi (parmigiano, certosino, provolone, mascarpone, fontina, gorgonzola, camembert, emmental)

salumi (speck, prosciutto crudo, salame, pancetta, mortadella)

pizza (da mangiare preferibilmente non più di una volta alla settimana)

taralli.

Esistono poi alcuni cibi che si possono consumare più spesso, ma sono comunque da ridurre. Tra questi troviamo:

liquirizia (fa aumentare la pressione)

vino (modeste quantità di vino rosso possono essere protettive, ma l’eccesso aumenta il rischio di ipertensione)

carne rossa, selvaggina

uova

margarina

conserva di pomodoro

caffè (sarebbero da limitare a 2 al giorno perché la caffeina produce un aumento della frequenza cardiaca)

fruttosio

barbabietole

zenzero.

Cosa non deve mancare nella dieta per l’ipertensione?

Si basa su cereali integrali, frutta, verdura, legumi e deve limitare l’apporto di sodio a favore di quello di potassio, prediligendo cibi che contengono acidi grassi Omega-3”.

Vediamo la lista completa degli alimenti da preferire quando si soffre di pressione alta:

cereali integrali

pane toscano o umbro (contengono meno sale)

carne di pollo e di vitello

frutta: banana, avocado, pesca, ananas, pompelmo, frutti di bosco, anguria, melone, albicocca, ribes, ciliegia, prugna, fragole

verdura: sedano, cipolla, aglio, asparagi, zucca, fagiolini, patate legumi (soprattutto fagioli e piselli)

latticini: latte parzialmente o totalmente scremato noci olio di oliva bioflavonoidi (ad es. nel tè e nel cioccolato)

Omega-3 (pesce azzurro e semi di lino da inserire in pane e pasta)

bacche di goji.

Nutrizionista Graziella Palermo