Un nuovo singolo per Doctor Jhò e Biggaspano. Un messaggio preciso tra social e maschere

del 2020-03-02

Tornano con un nuovo singolo Doctor Jhò e Biggaspano. Nel testo, questa volta, vengono citati un gran numero di attori, che elencati per bene a ritmo di funk music, accompagnano l’ascoltare a fine brano con un messaggio ben preciso. Quanto maschere si indossano nei social? La finzione diventa perfezione sotto mentite spoglie e l’apparenza è d’obbligo. Narcisismo che nasconde la debolezza dell’individuo alla ricerca continua di un like per essere accettati. Il video, firmato dal castelvetranese

Massimo Bologna, fa da cornice a questo viaggio descritto come un sogno. Nella produzione musicale sono presenti Filippo Saladino alla batteria, Cicco Firenze e Leonardo Fasitta alle chitarre e Vicellino Nicastro al basso. Per la parte tecnica, tutto viene curato all’Audia Manent Studio da Mario Di Stefano. Il brano è disponibile in tutte le piattaforme musicali digitali.