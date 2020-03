Campobello. Condannato a 4 anni e 9 mesi Massimo Pellicane. Avrebbe lanciato un tufo contro un'auto

(fonte: ansa) - del 2020-03-05

E' stato condannato a 4 anni e 9 mesi di carcere per tentativo di omicidio e tentativo di armi, Massimo Pellicane, 39 anni, di Campobello di Mazara, che nell'agosto del 2017, avrebbe lanciato un masso di tufo contro un'auto, secondo quanto riportato da Ansa. Assolto invece per il capo di accusa di tentate lesioni a un bambino chiesto, in quanto a bordo dell'autovettura oltre a Giacomo Gallo, alla guida, c'era anche il figlio di questi.

Il Pellicane, dopo aver colpito l'auto, sarebbe fuggito a casa del padre, tornando sul posto, con una spada giapponese lunga 90 centimetri.