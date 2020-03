Gibellina, concessi all’ass. bandistica “Gioacchino Rossini” i locali dell’ex complesso architettonico “A.U.S.L.”

di: Redazione - del 2020-03-13

Il Comune di Gibellina ha concesso in uso all’associazione bandistica “Gioacchino Rossini” della città, i locali comunali ubicati presso l’ex complesso architettonico “A.U.S.L.”, sito in via Ibn Hamdis.

Ciò a seguito dell’avviso di selezione pubblicato dall’Ente comunale nelle scorse settimane. Le istanze di partecipazione al bando dovevano essere presentate entro lo scorso 5 marzo.

Alla scadenza del termine, l’unica offerta presentata era stata quella dell’associazione bandistica “Gioacchino Rossini”. La documentazione presentata dall’associazione, valutata da un’apposita commissione, è risultata completa e la relativa offerta ha totalizzato 39 punti su un massimo di 50.