Gibellina, il Sindaco Sutera:" Effettuata la disinfestazione delle scuole e dei locali comunali, chiedo la massima collaborazione dei cittadini"

del 2020-03-13

L'emergenza Coronavirus è sotto gli occhi di tutti. Arrivano anche le rassicurazioni del sindaco Sutera di Gibellina:"Cari cittadini con coraggio e responsabilità tutti insieme ce la faremo. Carissimi, in questi giorni di grande preoccupazione e di ansia collettiva, l’Amministrazione Comunale di Gibellina è fortemente impegnata a contenere e contrastare il diffondersi del Coronavirus con azioni specifiche, mirate alla salvaguardia della salute della nostra comunità. La Polizia Municipale, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, sta effettuando gli opportuni controlli su tutto il territorio comunale per garantire il rispetto delle prescrizioni volte alla salvaguardia della salute pubblica, impartite dal nostro Governo. La regola più importante ed essenziale è questa: limitare gli spostamenti unicamente per motivi di lavoro, per acquistare prodotti farmaceutici, alimentari o di prima necessità e per rendere assistenza domiciliare a persone non autosufficienti. Dai controlli effettuati dalle forze dell’ordine, a oggi risulta che tutti i cittadini di Gibellina stanno rispondendo in maniera seria, responsabile e con grande maturità alle misure necessarie al contrasto e al contenimento del Coronavirus. In riferimento all’ultimo decreto DPCM dell’11 marzo 2020, in una riunione con la Giunta, con il Segretario Comunale e con i Dirigenti, sono stato rimodulati gli orari di ricevimento degli uffici comunali, riducendoli a due giorni settimanali: lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Certamente resta garantita l’erogazione dei servizi pubblici essenziali e l’Ufficio Protocollo sarà aperto tutti i giorni. L’Amministrazione Comunale sta lavorando in maniera rigorosa e instancabile, monitorando in continuazione l’evoluzione degli eventi ed effettuando importanti interventi: in particolare oggi, venerdì 13 marzo, è stata effettuata la disinfestazione delle scuole e dei locali comunali e che questa sera dalle ore 21.00 si procederà alla sanificazione delle strade dell’intera Gibellina. Nella duplice veste di Sindaco e medico non posso rimanere a casa. Personalmente sento, in modo particolare, il peso e la responsabilità di questo difficile momento e sto cercando di assolvere i miei compiti con impegno e devozione, perché so di essere circondato da tante brave persone, bravi cittadini che come me, ogni giorno, adempiono i propri doveri fino in fondo. Ringrazio, in modo particolare, il gruppo dei volontari della Protezione Civile che hanno offerto il loro operato alle persone anziane, sole o in difficoltà per aiutarle a fare la spesa, a reperire i farmaci con servizio a domicilio, a sostenerle in caso di altre piccole necessità quotidiane. A breve vi comunicheremo i numeri di telefono a cui fare riferimento per usufruire di questo importantissimo servizio. Cari concittadini, grazie per la dimostrazione di compostezza e di coraggio che state dimostrando. Con il vostro aiuto e il vostro senso di responsabilità sono certo che supereremo questa emergenza sanitaria, così come abbiamo superato altre difficili prove. Ancora una volta vi sollecito a rimanere a casa, per il vostro bene e per il bene della collettività di Gibellina. Se stiamo uniti, se restiamo a casa, tutto ANDRÀ BENE. "

“Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo”