Conte parla nuovamente agli italiani: "Chiusura totale delle attività produttive non strategiche. Supermercati e farmacie aperte"

del 2020-03-21

"Sin dall'inizio siamo stati trasparenti nella consapevolezza che si tratta della più grande crisi del secondo dopo guerra. Le misure adottate richiedono tempo prima che se ne possano vedere gli effetti. In questo momento dobbiamo resistere e questo sacrificio è minimo rispetto all'impegno del personale medico, delle Forze dell'Ordine, dei cassieri dei supermercato. Chiudiamo ogni attività produttiva non necessaria a produrre beni essenziali. Resteranno aperti supermercati e pertanto non si devono creare code. Aperte anche le farmacie. I trasporti resteranno funzionanti così come le banche e poste. Le aziende non strategiche che dovranno stare chiuse potranno lavorare in smart working".