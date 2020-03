Medico dell'Ospedale di CVetrano colpito dal Coronavirus

del 2020-03-22

Primo caso di COVID-19 a Castelvetrano. Un medico, castelvetranese, in servizio presso l’Ospedale “Vittorio Emanuele” è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo si trova ricoverato a Palermo all’interno di una struttura ospedaliera. Intanto, come da prassi, verranno effettuati i tamponi nei confronti di tutte le persone entrate in contatto con il medico.

Di certo un periodo molto complesso per la struttura castelvetranese e per l'intero personale sanitario che si sta battendo con abnegazione e impegno per curare, con gli strumenti disponibili, tutti i pazienti. Per questo invitiamo tutti i cittadini a restare in casa e a mantenere la calma.

In questo periodo le informazioni potrebbero essere frammentarie considerato il momento di emergenza che si sta vivendo. E' impegno della Redazione pubblicare informazioni verificate ma chiediamo comprensione ai lettori qualora si rendano necessarie delle parziali rettifiche rispetto a eventuali comunicazioni effettuate in precedenza.

Chi ha avuto contatti con i medici dell'Ospedale di Castelvetrano si rivolga al proprio medico di base per seguire le eventuali indicazioni da seguire.