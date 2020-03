Il virologo di origine saccense Anthony Fauci guida Trump e l'America nella lotta al Coronavirus

di: Redazione - (fonte: corrieredellasera) - del 2020-03-23

In foto: virologo fauci (ph. www.dailywire.com)

E' il più stretto consigliere sul virus del presidente degli Stati uniti d'America, Donald Trump. Il 79enne dott. Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infection diseases di Bethesda, vicino a Washington, è il virologo più famoso degli Stati Uniti, e nelle sue vene scorre sangue siciliano.

Il bisnonno del dottor Antony Fauci era di Sciacca e alla fine del 800 arrivò a New York. Figlio di farmacista, ha sempre aiutato la famiglia, anche durante i suoi studi universitari alla Cornell University Medical College.

E' stato chiamato proprio da Donald Trump a far parte della task force che sta lavorando, senza sosta, per trovare il vaccino contro il Covid-19, affidandosi al dottor Fauci per fronteggiare l'emergenza che coinvolge tutto il mondo. Fauci, nella sua carriera, ha lavorato per diversi presidenti, fronteggiando molte malattie, tra cui l'ebola.

Non è un uomo che si fa piegare dai poteri forti ed è sicuramente una persona libera,che può assicurare la totale trasparenza del suo lavoro.

Da qualche giorno il virologo Fauci ha persino proposto di interrompere i collegamenti aerei interni al Paese,come è riportato dal Corriere della Sera. Una decisione molto difficile per l'America, ma forse necessaria per arginare il diffondersi del virus.