CVetrano piange la scomparsa di Vincenzo Leone. Da anni nel bergamasco ma sempre amante della sua terra

del 2020-03-22

Castelvetrano piange la scomparsa, per cause riconducibili con tutta probabilità al Coronavirus, di Vincenzo Leone, 65 anni, noto medico castelvetranese residente ormai da anni in un paese vicino a Bergamo dove esercitava la professione di medico di base.

Per tanti anni è stato una delle voci di Radio Castelvetrano. Soprannominato “cazzetto” gli amici lo ricordano come un uomo colto, intelligente e buono. Lascia la moglie e due figlie. Le condoglianze alla Famiglia Leone da parte della Redazione a nome anche dei nostri lettori.