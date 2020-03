Nuovo discorso di Conte: "No proroga divieti fino al 31 Luglio. Fino a 3 Mila Euro di multa per chi non rispetta obblighi"

del 2020-03-24

“Abbiamo approvato il Decreto Legge. Con questo documento abbiamo fatto si che vi sia coordinamento anche con le Regioni e sanzioni da 400 Euro a 3 Mila Euro per chi non rispetta i divieti previsti. Non è, invece, prevista alcuna confisca dei veicoli.

Sono soddisfatto della reazione di tutti i cittadini che stanno rispettando le prescrizioni imposte. Questo ci deve rendere orgogliosi e consapevoli che ognuno deve fare la propria parte.

Non vi è alcuna proroga delle misure restrittive fino al 31 Luglio e speriamo anzi di allentarle quanto prima e non appena sarà possibile in base all'evoluzione del virus”. Così il Premier Conte ha commentato l'approvazione del Decreto Legge.