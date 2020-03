Il web tra convenienza ed evoluzione tecnologica

di: Luca Beni - del 2020-03-25

Da quando Internet ha conquistato gran parte delle nostre routine quotidiane, molti utenti hanno iniziato a preferire i servizi offerti dalla rete, a scapito di quelli “analogici”. È un discorso che si applica facilmente a molti settori, come nel caso degli acquisti, ma anche del lavoro o dello studio.

La rete, dunque, propone oggi una pletora di soluzioni un tempo alternative, ma attualmente prioritarie. Il gioco d’azzardo non fa eccezione, visto il grande successo dei casinò online, dovuto soprattutto a giochi come le macchinette. Ecco perché è il caso di fare un confronto diretto fra le slot machines online e quelle fisiche, cercando di capire quali sono i loro pro e i loro contro. Anticipando sin da ora il risultato: vincono le prime.

Il fattore comfort

Una cosa è uscire di casa, recarsi al bar o ai casinò e fare la fila, un’altra è accendere il computer, sedersi comodi e iniziare a giocare sin da subito. Il primo vantaggio delle slot offerte dai casinò online come Leovegas , ad esempio, quindi, è piuttosto facile da comprendere: il giocatore ha la possibilità di annientare qualsiasi tempo morto, dando priorità al proprio comfort, giocando immediatamente.

Per non parlare poi della comodità in termini di orari: proprio come gli shop elettronici, anche le sale da gioco telematiche non calano mai le saracinesche.

Il fattore versatilità

Certo, nessuno mette in dubbio il fascino dei grandi casinò italiani e mondiali, ricchi di giochi e con la loro inimitabile atmosfera. Però anche le sale da gioco digitali sanno come difendersi egregiamente, da questo punto di vista.

In questi portali è possibile reperire una quantità enorme di giochi: ci sono tantissime slot diverse, dalle più classiche alle più moderne, e la “collezione” di macchinette viene aggiornata spesso. Vuol dire che non ci si annoia mai, dato che si possono trovare nuove opzioni pronte per stupirci. Siccome si parla del fattore versatilità, è bene specificare che nulla ci impedisce di passare dalle slot al poker o alla roulette.

Il fattore tecnologico

Chi gioca online sa bene che la tecnologia, negli ultimi anni, ha fatto autentici passi da gigante, e il settore del gambling si è allineato a questo trend hi-tech. I software che replicano le slot machine, infatti, sono sempre più avanzati e all’avanguardia, sia come meccaniche di gioco, sia come grafica, colori ed effetti speciali. E quando arriverà anche la realtà virtuale (oramai centrale perfino per viaggiare ) le cose non potranno che migliorare ulteriormente.

Il fattore convenienza

È bene sottolineare un altro aspetto fondamentale delle macchinette online, e stavolta si parla del fattore convenienza. Rispetto alle macchinette fisiche, quelle digitali assicurano delle percentuali di vittoria più alte. Non si tratta di “beneficenza”, dato che c’è un motivo concreto alla base di questa scelta: gli operatori di settore hanno costi nettamente inferiori ai gestori di un casinò reale, quindi possono permettersi di alzare le chance di vittoria degli utenti, senza per questo rischiare di andare in perdita. Un elemento che rende queste macchinette uniche nel loro genere.