“Tampone negativo a Gibellina. Buona notizia ma restiamo a casa”. Parla il Sindaco Sutera

del 2020-03-25

Negativo il tampone su un giovane gibellinese. A renderlo noto il sindaco Sutera, di cui di seguito pubblichiamo una nota.

"Cari concittadini, il risultato del tampone fatto a un giovane di Gibellina è NEGATIVO. Me lo hanno comunicato, pochi minuti addietro, dall’Asp Trapani. È una notizia che rincuora l’intera comunità gibellinese ma che non può farci abbassare l’attenzione dal rispettare le disposizioni governative. Bisogna rimanere a casa e uscire solamente per casi d’urgenza.

Solo così, tutti insieme, possiamo vincere contro il dilagare del contagio del coronavirus. Ringrazio quanti sono in prima fila per assicurare assistenza e servizi essenziali nel nostro paese: dalla Polizia Municipale alla Protezione Civile, dai volontari agli operatori ecologici."