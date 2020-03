Studenti del Liceo Classico di CVetrano leggono Dante Alighieri. Successo per il "Dantedì"

di: Giuseppe L. Bonanno - del 2020-03-27

Ricordiamo il sommo poeta. Nonostante la chiusura forzata delle scuole, proseguono on-line le attività didattiche; in un Liceo classico non si può certamente trascurare Dante, che viene ricordato e studiato con lezioni e letture in rete. Il Liceo classico di Castelvetrano ha voluto celebrare il giorno dedicato a Dante, il Dantedì, con alcune letture dantesche di versi della "Divina Commedia" da parte degli studenti.

Erano previste questa settimana alcune manifestazioni dantesche presso i Licei, con la collaborazione della Società "Dante Alighieri" di Castelvetrano, che si spera di potere realizzare al più presto.