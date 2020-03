Giusy Ferrara a sostegno Croce Rossa per emergenza coronavirus. Ricavato vendita gioielli andrà in beneficenza

del 2020-03-26

L'artista siciliana Giusy Ferrara, in arte GiuFè, ha aderito alla campagna raccolta fondi #Insieme Contro il Coronavirus, per sostenere la Croce Rossa Italiana. Attraverso il crowdfunding, una piattaforma di finanziamento collettivo, degli artisti nazionali e internazionali hanno messo all’asta gioielli artigianali per contribuire alla grande emergenza del coronavirus.

L’artista Giusy Ferrara, da sempre sensibile con la sua arte alle tematiche sociali, ha preso parte al crownjewelsfundingitaly donando due pezzi della collezione GiuFè. “Fatevi un regalo speciale e aiutate a combattere il Covid-19!”- dichiara l’artista, - sottolineando come il 100% del ricavato andrà in beneficenza alla Coce Rossa Italiana."

I gioielli GiuFè sono tutti pezzi unici, fatti a mano artigianalmente, creati utilizzando pezzetti di quadri dipinti intarsiati da fili di argento, ed impreziositi da pietre semipreziose, swarovski, perle. Piccole gocce di arte, sempre diversi, creati con un tripudio di colori, dalle nuances calde o fredde. I gioielli sono sempre accompagnati da un certificato di garanzia.

Ciò che rimane delle tele dei quadri sono dei brandelli attaccati al telaio che vengono esposti in varie mostre in Italia e all'estero e tutto ciò ne aumenta il valore nel tempo. I gioielli GiuFè sono stati messi all'asta insieme ad altri bellissime creazioni realizzate da artisti e designer nazionali ed internazionali per supportare l’emergenza CORONAVIRUS.

Per chi fosse interessato https://www.facebook,com/groups/233067231199537/.