Associazione onlus L'Oasi di Torretta: "Lontani ma vicini ai nostri ragazzi e alle loro famiglie"

del 2020-03-26

In un periodo di emergenza, che impone la lontananza fisica per il bene di tutti, la direzione dell’Associazione onlus L’Oasi di Torretta resta a fianco dei ragazzi assistiti e delle loro famiglie, con i quali condivide la quotidianità da più di vent’anni.

Continueranno infatti a tenere in contatto telefonico gli assistiti con le famiglie a cadenza settimanale, “per rassicurarli, sentire come stanno, sostenerli e distoglierli per un attimo dalla situazione che vivono attualmente”. Per soggetti con bisogni speciali, come loro, è difficile riuscire a spiegare il motivo per cui non si possono dare abbracci, o uscire di casa, frequentare il centro diurno.

“Sicuramente è più facile capire che siamo una grande famiglia, che torneremo presto insieme e che andrà tutto bene. L’amore vince su tutto e concretamente il viverci anche solo con una telefonata per offrire un servizio psico-educativo e terapeutico, accorcia le distanze e fa stare meglio!”.