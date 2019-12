CVetrano, un Natale ricco di appuntamenti grazie alla Pro Loco Selinunte. Ecco il programma:

di: Comunicato Stampa - del 2019-12-18

La Pro Loco Selinunte comunica che è stato ultimata l’illuminazione natalizia del Sistema delle piazze, che diverrà palcoscenico naturale per buona parte degli aventi in programma per il “ Natale coi fiocchi”, con l’albero allestito con le luminarie. Quest’anno la Pro Loco ha voluto dare un tocco diverso alla piazza, sostituendo i tradizionali festoni, con una illuminazione in rosso, in segno di augurio per la rinascita della nostra città.

Trasmettiamo il programma degli appuntamenti di questo fine settimana.

Giorno 19

- Concerto del Coro e orchestra “ Vito Pappalardo” a cura dell’Istituo Comprensivo Lombardo Radice

- Chiesa Santa Lucia, ore 18,30

Giorno 20

- "Quando il Natale vuol dire Poesia” recital di poeti del nostro Territorio, a cura della Pro Loco – teatro Selinus, ore 17,30 – ingresso libero.

- “Allegro Natale”: il coro dell’ass. Unitre si esibisce all’ospedale V.Emanuele di Castelvetrano – ore 9,30

Giorno 21

- concerto del coro DOREMI, 2° circolo didattico Ruggero Settimo, Chiesa San Domenico ore 19,30

Giorno 22

- continua il laboratorio di lettura del gruppo ”La corte di re Letturino" presso la sede della Pro Loco in Piazza Umberto I n.7, ore 17.

Si possono sempre visitare tutti i giorni dalle ore 17,30 alle 19,30 :

- il presepe in movimento presso la chiesa della Batiella

- la mostra ”La bellezza è la forza del rispetto dell’altro” Collegiata di san Pietro e Paolo

- la mostra “Copie d’autore“ presso Xeniahome Via Garibaldi.