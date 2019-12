CVetrano, annunciata task force contro chi non rispetta regole differenziata. Vigili Urbani insieme a operatori ecologici

del 2019-12-20

Stamane presso il Comando della Polizia Municipale si è svolta una riunione operativa con l'ing. Martini (Sager), il dott. Caradonna, l'ispettore Lupo, l'ass. Irene Barresi e dall'Ass. Cappadonna, per organizzare una task force di controllo del territorio al fine di contrastare gli abbandoni incontrollati dei rifiuti e i conferimenti fuori orario.

I controlli saranno effettuati due volte a settimana dagli operatori ecologici accompagnati dagli agenti della Polizia municipale.

A dare l'annuncio dell'avvio di rigidi controlli è stato l'Assessore Manuela Cappadonna probabilmente a seguito dell'avvenuto resoconto da parte della società che gestisce la raccolta dei rifiuti in ordine alle criticità esistenti e non superabili se non attraverso specifiche sanzioni.