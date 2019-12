In cammino…lungo le vie della solidarietà. Un’esperienza degli alunni del Titone

di: Comunicato Stampa - del 2019-12-27

Prima di godersi le meritate vacanze di Natale alcuni alunni dell’IPSEOA V. Titone di Castelvetrano, si sono recati presso la chiesa di Santa Lucia e poi verso la chiesa di San Giovanni, in un percorso di educazione alla solidarietà ed al volontariato, per incontrare Don Meli e padre Undari che hanno ricevuto delle derrate alimentari portate in dono dagli alunni per le famiglie bisognose che gravitano nel territorio ed hanno regalato loro parole cariche di affetto e di incoraggiamento per un futuro che debelli l’egoismo e inciti all’amore per il prossimo.

Tale attività didattica è stata ideata e fortemente voluta dalla prof. Schillaci di concerto con i proff. Gallo, Lanterna e Signorile, per dare un segnale di solidarietà, vicinanza e sostegno a favore dei più deboli.

Tutti gli alunni impegnati in tale attività, sono stati animati da differenti motivazioni, ideali, religiose, esistenziali ed hanno intrapreso tale cammino di circa 8 km, per guardarsi dentro e recuperare sentimenti ed emozioni forse sopiti.

Ricordando che il cammino è l’itinerario percorso dai pellegrini fin dal Medioevo e sulle loro orme immaginarie gli studenti, presi per mano dai docenti, si sono impegnati nella rivisitazione di un suo significato nel solco della tradizione intesa come via di solidarietà.