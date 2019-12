(VIDEO) Gli auguri del Sindaco Alfano ai castelvetranesi: “Guardiamo con speranza e ottimismo al 2020”

di: Redazione - del 2019-12-24

In vista delle festività natalizie, arrivano gli auguri del Sindaco alla Città di Castelvetrano di un Sereno Natale e di un Felice anno nuovo: "Questo è un momento particolare, voglio ringraziare i cittadini, abbiamo aperto un solco di speranza per la città. Grazie per la generosità dei commercianti e delle associazione per avere con le loro risorse agghindato a festa la citta. Una fiammella si è accessa, non dobbiamo farla spegnere. Il mio invito è alla speranza e all'ottimismo per il futuro".