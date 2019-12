Triscina, ancora tanti gli appuntamenti con 'Il Villaggio degli Elfi'

di: Comunicato Stampa - del 2019-12-28

Dopo il record di presenze della prima giornata e l’altissimo numero di partecipanti , nonostante il maltempo nella giornata di domenica 22 , domani domenica 29 dicembre dalle 15.30 nella piazza Giovanni Paolo II torna ad aprire i battenti 'Il Villaggio degli Elfi' con un programma scoppiettante.

Dalle 16.00 al via il torneo di Capodanno con i ragazzi dell'Asd Castelvetrano Selinunte, allenati da Stefano Pizzitola che si sfideranno in appassionati partite di calcetto dalle ore 16,30 la band degli Audio Street si esibirà in concerto ( Andrea Barresi alla chitarra, Daniele Abbate Chitarra e voce, Andrea La Commare alla batteria e Danilo Bommarito al basso) dalle ore 17.00.

Apre la rassegna Sapori dal mondo con la cucina Siciliana con la zabbina ed i formaggi dell'azienda Domenico Sacco dalle ore 17.15 arriva Babbo Natale dalle ore 17.30 per la gioia di grandi e piccini arrivano gli Avengers , Spiderman, Doctor Strange e la Vedova Nera saranno a disposizione per foto e selfie dalle ore 17,45 Sapori dal mondo con la cucina dalla Costa d’Avorio curata da Ismael Adams dalle ore 18,00 tornano gli Audio Street dalle ore 18,30 tornano gli Avengers dalle ore 19.00 Sapori dal mondo con la cucina dal Venezuela curata da Felicia Di Pasquale e la cucina dall’India curata da Alicia Masciulli.

E poi per tutto il pomeriggio si potrà votare per l'albero di Natale ecologico dei ragazzi delle scuole castelvetranesi per il concorso 'Da Rifiuto a Dono' ed ancora botteghe artigianali, l’azienda agricola biologica Augello, carne alla brace ,sorteggio di fantastici premi E voi cosa aspettate? Siete ancora lì? Villaggio degli Elfi 2019 non fartelo raccontare, vienilo a vivere