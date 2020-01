Come affrontare l'arrivo del nuovo anno senza paura. Nuovi obiettivi e dimenticare i rimpianti

di: Dott.ssa Fabrizia Modica - del 2020-01-02

L’inizio di un nuovo anno genera spesso nelle persone uno stato di ansia dovuto ai bilanci che inevitabilmente la fine del vecchio anno porta con sé e alla paura dei nuovi progetti che dovranno essere affrontati. Come possiamo affrontare quindi l’ingresso del nuovo anno con maggiore sicurezza e positività?

Ecco di seguito 3 consigli per affrontare il nuovo anno senza stress!

1. NESSUN RIMPIANTO.

Rimpiangere le scelte fatte non produce nulla di positivo dal momento che non possiamo tornare indietro nel tempo per cambiare i nostri atteggiamenti nei confronti di determinate situazioni. L’unica cosa che possiamo fare quindi è quella di imparare dagli errori commessi e utilizzarli per le situazioni che ci attenderanno. Trasformare l’errore in occasione di crescita personale ci darà modo di placare la frustrazione per l’errore commesso donandogli un aspetto diverso e ci renderà più consapevoli per le sfide future.

2. CREIAMO DEGLI OBIETTIVI REALISTICI.

Capita che, all’inizio di un nuovo anno ci si senta super carichi per affrontare qualsiasi sfida o situazione e così stiliamo una lista di obiettivi poco realistici o difficili da raggiungere e questo nel corso dell’anno potrebbe diventare motivo di sconforto per il mancato raggiungimento degli stessi. Optiamo quindi per obiettivi alla nostra portata che possano darci la giusta soddisfazione e che possano farci sentire fieri di noi stessi.

3. CIRCONDIAMOCI DI POSITIVITA’.

Allontaniamo tutto ciò che si è rivelato tossico per la nostra salute fisica e psicologica. Introduciamo nella nostra vita più attività che ci consentano di esprimere al meglio la nostra personalità e che ci facciano sentire liberi e felici. Che sia uno sport, un hobby o una passione dobbiamo trovare il nostro angolo felice in cui poter essere al 100% noi stessi. Allontaniamo quelle persone che provano a minare il nostro equilibrio, che non credono nelle nostre capacità e che seminano il negativo. Cerchiamo piuttosto la compagnia di persone da cui potere imparare qualcosa, con cui poter sorridere e condividere momenti di crescita.

Dott.ssa Fabrizia Modica - fabriziamodica@gmail.com