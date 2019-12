Il cantante castelvetranese Piero Ferro a lavoro per il nuovo CD. Collaborazioni importanti

del 2019-12-31

Sta incidendo le canzoni per il suo CD in collaborazione con l’esperto Adelmo Musso già Direttore d’orchestra al Festival di Sanremo per molti anni, nonché, tra l’altro, compositore e arrangiatore di brani per Raffaella Carrà, Lando Fiorini e tanti altri importanti artisti. Stiamo parlando del cantante castelvetranese Piero Ferro.

Oltre alla sapiente guida e competenza di Adelmo Musso, stanno collaborando alla realizzazione del CD di Piero Ferro anche altri rinomati artiti tra cui Rino Martinez, cantante sanremese con cui ha composto un duetto, Antonello de Santis (autore di Nek), Paolo Vallessi, cantautore e Nanà (autore di vari brani famosi, uno su tutti “Il ballo della casalinga”). Ferro ha cominciato a cantare ed appassionarsi alla musica all' età tenera di 6 anni. Ha studiato pianoforte, scuola di teatro, scuola di canto e si è anche laureato all'Accademia delle belle arti di Palermo.

Ha partecipato a vari concorsi canori di zona, piazzandosi sempre tra i primi classificati. Durante la sua carriera artistica ha avuto modo di partecipare a concorsi nazionali importanti, vincendoli e quindi di cantare con vari personaggi del mondo dello spettacolo. Due anni fa ha partecipato a una trasmissione televisiva, il Festival Italia in Musica su SKY TV, classificandosi al secondo posto nazionale. Proprio questa vittoria gli permise di acquisire una importante visibilità in campo musicale.

Nel recente video che vi proponiamo Piero Ferro canta una cover dei Pooh "La mia donna".