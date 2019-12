CVetrano, Presepe Vivente a Palazzo Quidera aperto a Capodanno

di: Comunicato Stampa - del 2019-12-30

Il Presepe Vivente a Palazzo Quidera (via Garibaldi,40) nel pieno centro storico di Castelvetrano sarà aperto straordinariamente anche il giorno di Capodanno 1º gennaio 2020. Questo grazie alla grande disponibilità e sensibilità dei numerosi figuranti dell’Associazione del Corteo Storico di Santa Rita, che vogliono regalare al territorio un momento di serenità e di distensione sopratutto i giorni di festa, così come lo è stato il giorno di Natale.

Un Presepe ricco e suggestivo - quello di Palazzo Quidera - che ricrea antichi mestieri, scene di vita quotidiana e sapori della tradizione in un percorso che accompagna i visitatori tra le bellezze architettoniche di Palazzo Quidera, con momenti dedicati alle degustazioni.

Accompagnati dai figuranti, i visitatori torneranno indietro nel tempo trasformandosi in testimoni degli eventi narrati nei Vangeli, in un viaggio emozionante che li condurrà fin nella grotta di Betlemme,dove il Dio fatto uomo giace in una mangiatoia.

Inoltre la sera del 1º gennaio, alla chiusura, i figuranti e il comitato organizzatore avranno il piacere di brindare al nuovo anno con tutti gli intervenuti grazie alla disponibilità dalla ditta Martino Calogero che offrirà lo spumante.

Le altre date di apertura saranno il 5 e 6 gennaio con la befana in persona (5 gennaio) la carovana del Re Magi (6 gennaio).

Ingresso e degustazioni gratuite.