Prodotti bio, una tendenza in crescita. Ecco quali sono i prodotti maggiormente venduti

di: Luca Beni - del 2019-12-31

Nonostante il settore del biologico sia in crescita ormai da un decennio, a registrare un lievissimo rallentamento è il settore degli alimenti bio, almeno rispetto alla crescita esponenziale degli ultimi anni. È un’inversione di tendenza che non riguarda il comparto della cosmesi bio. In questo articolo si scopriranno quali sono i prodotti bio che riscuotono più successo tra i compratori e dove si possono acquistare.

La crescita del mercato dei prodotti bio

Per la prima volta, nel 2018, il settore biologico alimentare ha fatto registrare una leggera frenata; la crescita del comparto alimentare dei prodotti biologici era in continua crescita dal 2008. A continuare il traino del mercato rimane tuttavia il settore cosmetico; se nel 2017 le attività legate ai cosmetici erano 926, nel 2018 si è registrato un aumento del 15,6%. I risultati di Bio Bank si basano su dati raccolti analizzando l’attività di più di 9.000 aziende, tra cui grandi supermercati, siti di e-commerce, mense, ristoranti, aziende con vendita diretta, gruppi di acquisto solidale e agriturismi.

Per quanto riguarda il comparto, nella sua interezza, il mercato interno italiano è passato da 1,6 miliardi di euro nel 2009 a 4,1 miliardi nel 2018. I prodotti biologici, fino a qualche anno fa, erano acquistati da una piccola fetta del mercato, perché più difficili da trovare e più costosi dei prodotti distribuiti nei supermercati. Da quando la grande distribuzione ha iniziato a intercettare i consumatori di prodotti bio, grazie a prezzi competitivi e ad aree dedicate alla vendita di questa tipologia di merci, si è avuto un exploit del settore. Oggi il 45% del mercato è rappresentato dalla grande distribuzione. Si sono moltiplicate anche le possibilità di acquistare il bio direttamente online; Gli e-commerce, del resto, stanno diventando una prima scelta per quanto riguarda l’acquisto di prodotti, anche di quelli biologici.

Negli ultimi cinque anni la crescita della vendita dei prodotti bio nei portali online è aumentata del 56%: nel 2014 in Italia erano online 240 siti, nel 2018 se ne contavano 375. Si noti come la crescita della vendita online ha riguardato anche marchi storicamente molto forti nella vendita porta a porta, come il caso di Tupperware, che utilizza questa forma di vendita dal 1964 (1).

Dove si acquistano e quali sono i prodotti bio più venduti

Bio Bank da 12 anni si occupa di analizzare i trend del mercato bio, sulla base dei dati delle attività legate al comparto. I prodotti biologici stanno gradualmente guadagnando una fetta importante del mercato. Nel 2016 si è registrato un fatturato di 5 miliardi di euro, con un +16,3% in più rispetto al 2015. Ma quali sono i settori del biologico che crescono maggiormente? Bio Bank ha analizzato i dati di circa 10.000 attività bio nell'anno solare 2017: 9075 sono risultate essere attività legate al settore alimentare, solo 926 quelle relative alla cosmesi. La cosmesi tuttavia fa registrare un incremento del 177%. I prodotti alimentari si vendono maggiormente attraverso i canali dell’e-commerce: nel 2013 erano 147 gli shop online che vendevano alimenti bio, sono diventati 344 nel 2017: l’incremento è stato del 134%. Sono cresciuti anche i ristoranti bio, che in 4 anni sono passati da 350 a 556 (2).

Come detto, il settore di traino sta diventando sempre più quello cosmetico; oltre alle grandi catene distributive, che stanno recuperando il gap con gli shop specializzati, le profumerie bio continuano a essere leader nella distribuzione di cosmetici biologici: in Italia se ne contavano 49 nel 2013, sono diventate 245 nel 2017, con un incremento addirittura del 400%. Anche i negozi online hanno avuto uno sviluppo notevole, erano 70 e in quattro anni sono diventati 255, con una crescita del 264%. I canali distributivi della cosmesi bio crescono in maniera proporzionale rispetto all’aumento delle aziende che si dedicano alla produzione di questo tipo di merci: l’incremento è stato del 98%, passando da 215 a 426; parliamo di imprese di detergenza eco certificate e di cosmesi bio (3).

Regioni leader per attività bio

Quali sono le regioni italiane in cui si registrano più attività legate al comparto bio? La Lombardia si conferma la regione con più attività: sono ben 1417; è prima anche per negozi, e-commerce di cosmesi, gruppi di acquisto e mense. Dopo la Lombardia c’è l’Emilia Romagna, che registra 1312 attività: primeggia per e-commerce di prodotti alimentari bio, mercatini e ristoranti. Al terzo posto c’è la Toscana, con 1126 attività: è la prima regione italiana per numero di agriturismi. Se invece analizziamo la densità delle attività, ai primi posti troviamo tre regioni del centro Italia: le Marche vantano 397 attività per milione di abitanti; seguono l’Umbria con 347 e con 301 di nuovo la Toscana.

