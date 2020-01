Ci ha lasciato Patrizia Dattolo. Domani i Funerali in Chiesa Madre

del 2020-01-01

E’ venuta a mancare Patrizia Dattolo, 54 anni, una mamma che ha lottato con tenacia per anni contro il male del secolo che, proprio nel giorno di capodanno, l’ha tolta dall’amore del marito Antonio e delle due figlie. Una mamma sempre con il sorriso sulle labbra, positiva, ironica che fino alla fine ha cercato di non far pesare la sua malattia che negli ultimi mesi l’ha privata della sua autonomia di deambulazione. I funerali si svolgeranno domani alle 10.30 presso la Chiesa Madre.

Alla famiglia le sentite condoglianze della Redazione.