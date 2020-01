Gibellina, il Comune dà in gestione il servizio di accoglienza e informazione. Pubblicata manifestazione d'interesse

di: Redazione - del 2020-01-08

Pubblicato, sul sito del comune di Gibellina, avviso di manifestazione d’interesse inerente alla gestione del servizio di accoglienza e informazione. Il servizio avrà inizio nel momento della sottoscrizione della convenzione con l’affidatario ed avrà la durata di un anno.

Possono presentare manifestazione d’interesse associazioni, aventi comprovata esperienza nella fornitura ed erogazione di servizi di informazione ed accoglienza turistica quali, Associazioni di promozione turistica, culturali e di promozione locale.

I soggetti interessati devono possedere al momento della manifestazione di interesse i seguenti requisiti:

- Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- Possedere comprovata esperienza nella fornitura di servizi di accoglienza ed informazione turistica;

- Prevedere la presenza nel gruppo di lavoro di figure professionali con comprovati (titoli) capacità di uso (orale/scritto/comprensione) di almeno una lingua straniera (inglese/spagnolo/tedesco/francese/russo/etc) ed abilitazione alla professione di guida turistica.

Scopo del servizio è quello di fornire al pubblico informazioni e notizie dettagliate sul territorio con particolare riferimento ad attrezzature ricettive, complessi monumentali e artistici, bellezze paesaggistiche e servizi di interesse turistico; Distribuire gratuitamente ai turisti il materiale informativo o altro materiale di interesse turistico;

Raccogliere e catalogare dati e notizie utili allo svolgimento dell'attività dell'ufficio e ancora presentare annualmente i resoconti dell'attività svolta e la modulistica relativa al rilevamento delle richieste dell’utenza.

Il servizio di informazioni turistiche dovrà essere collocato in uno spazio al centro della città in modo tale da risultare ben visibile e facilmente fruibile sia al visitatore. Il personale addetto a fornire il servizio di informazione e accoglienza turistica deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore, avere buona attitudine nelle relazioni col pubblico, avere una profonda conoscenza del territorio e delle sue risorse turistiche, conoscere perfettamente la lingua italiana, parlata e scritta e avere una buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.

La manifestazione di interesse a svolgere le attività di cui al presente avviso dovrà essere recapitata c/o l’ufficio protocollo del Comune siti in GIBELLINA, Piazza XV Gennaio 1968, n. 1 mediante consegna a mano o a mezzo posta in busta chiusa e sigillata entro e non oltre il 20 gennaio 2020 dovrà contenere la seguente documentazione:

- manifestazione di interesse come da allegato A;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN) ai sensi art. 46 e 47 del DPR28/12/2000 n. 445, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN) ai sensi art. 46 e 47 del DPR28/12/2000 n. 445, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN) ai sensi art. 46 e 47 del DPR28/12/2000 n. 445, di aver compreso e di accettare incondizionatamente le disposizioni del presente avviso;

-idea progettuale proposta;

- curricula vitae dei componenti il gruppo di lavoro del soggetto proponente;

- copia atto costitutivo, statuto ed elenco cariche sociali.

Il Comune provvederà alla valutazione delle candidature pervenute selezionando tra esse la proposta più idonea per l’espletamento del servizio oggetto del presente avviso.