Ci lascia un pezzo della storia della Folgore, 'Turiddu' Bua

2020-01-04

È venuto a mancare Salvatore Bua chiamato affettuosamente 'Turiddu', lo stesso aveva 84 anni. Negli anni 60 ha giocato con il Cosenza Barletta tra i professionisti ed anche con la Folgore e il Mazara. Grande attaccante di area rigore, aveva un fiuto eccezionale per andare in rete. E' stato amato dalla sua città, dai suoi tifosi. Un fiore all'occhiello per tutti i folgorini.

I funerali si terranno Martedì, alle 10:00 presso la chiesa di San Giovanni.