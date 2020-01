(VIDEO) Di jazz in jazz: gli Eba e i New italian trio tra musica, passione e talento

di: Franco Calcara - del 2020-01-21

Oggi vi parlerò di due trio che di recente si sono esibiti al Blue jazz fest di Mazara. Sembra un gioco di parole. Uno è tutto di casa nostra e si tratta degli EBA. L’altro è il NEW ITALIAN TRIO con Fabrizio Bosso, Amedeo Ariano e Luca Bulgarelli.

Gli EBA TRIO: tre estrosi giovani siciliani che hanno sviluppato la loro creatività musicale grazie ai Conservatori e alle Scuole di Jazz che operano nella nostra Regione. Il trio mazarese è formato da Edoardo Donato, studente del Conservatorio Scontrino di Trapani, al sassofono, Arabella Rustico al contrabasso e Bruno Crescente alla chitarra, entrambi studenti del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. Ho avuto modo di ascoltarli in diverse occasioni e la stoffa jazzistica si tocca con le mani. Con il loro modo di suonare in maniera fluida ed affascinante riescono a colpire l’ascoltatore più abituato a questo genere musicale.

Edoardo Donato con il suo sassofono contralto suona con una maturità e una scioltezza di fraseggio jazz impeccabile. Molto personali le improvvisazioni sviluppate sempre al punto giusto. Bruno Crescente alla chitarra, musicista di terza generazione, nelle sue improvvisazioni, oltre alla capacità di disegnare molte linee melodiche ha doti straordinarie di dinamicità ed abilità di stare sul tempo.

Arabella Rustico, giovanissima contrabbassista del gruppo, mi ha subito colpito quando con la sua voce comincia ad incantare il pubblico proponendo un repertorio jazz standard con una sicurezza da professionista. Che dire ancora? Solo una nota personale.

Ringraziare Arabella per avermi dedicato idealmente “I can’t give you anything but love”. Lo stesso brano me lo aveva dedicato 40 anni fa il grande Chet Baker durante uno dei concerti che si tenevano negli anni 80 a Castelvetrano per il Brass Group.

NEW ITALIAN TRIO: Fabrizio Bosso (tromba), Amedeo Ariano (batteria), Luca Bulgarelli (basso elettrico). Tre assi della musica jazz italiana ed internazionale. Recentemente si sono esibiti al blue jazz fest presentando un progetto musicale innovativo miscelato con l’elettronica ed effetti che hanno dato vita ad una sonorità diversa a quella a cui siamo abituati.

Un groove interessante combinato con i loop preparati per le esecuzione dei brani proposti. Infatti non è tutti i giorni che si possa ascoltare “In the sentimental mood” ed altri standard jazz in maniera direi estemporanea ed improvvisata senza nulla di preparato. Un progetto perfettamente riuscito considerato anche l’apprezzamento dei numerosi appassionati di musica jazz. Fabrizio Bosso nato a Torino comincia già a 5 anni a suonare la tromba e a 15 si si diploma al Conservatorio Giuseppe Verdi.

Alla fine degli anni 80 vivevo a Torino e ho avuto la fortuna di vedere Fabrizio esibirsi giovanissimo nei locali dei “Murazzi” da dove ha spiccato il volo che lo ha portato a girare i mondo e ad avere numerose collaborazioni con artisti italiani ed internazionali. Eccezionali anche Amedeo Ariano e Luca Bulgarelli che con Bosso hanno preso parte in moltissimi festival in Italia e all’estero.

Speriamo di vederli presto suonare dalle nostre parti e che si possano aprire nuove strade affinchè la musica jazz di un certo livello possa essere ascoltata con stagioni appositamente programmate nei nostri centri della provincia e non si debba fermare a Palermo.

