Tribuale di Marsala assolve due imprenditori cvetranesi dall’accusa di caporalato dopo la denuncia di una giovane campobellese

del 2020-01-21

Due imprenditori castelvetranesi Giovanni Gabriele e di Baldassare Lupo assolti dall’accusa di capolarato. Per i due imprenditori di Toy’s City è decaduta l’accusa e oggi il Tribunale di Marsala ha assolto i due castelvetranesi. La denuncia era stata presentata da una ragazza universitaria di Campobello, J. C., la quale al termine del rapporto di lavoro , durato dal Marzo 2017 al Novembre , si era rivolta alla Guardia di Finanza. L’esito delle indagini ha appurato l’estraneità dalle accuse per i due imprenditori. Soddisfazione per i due legali Vincenzo Basile e Maria Cristina Sciuto.