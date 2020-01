Calabria: come trovare online i migliori villaggi turistici per l'estate 2020

di: Antonino Zizzo - del 2020-01-24

Con l'arrivo del nuovo anno e la ripresa di tutte le attività è ormai tempo di progettare le nuove vacanze, quelle dell'estate 2020 e quando si parla di vacanze estive è inevitabile pensare alla Calabria. Con i suoi 800 km di costa, in cui si alternano spiagge e spettacolari scogliere, la Calabria è la terra perfetta per godere di un mare incantevole, avendo a disposizione anche la possibilità di arricchire la vacanza con escursioni sulle montagne dell'entroterra o visitando il suo ricco patrimonio culturale.

Si tratta di una terra molto ricca dal punto di vista paesaggistico, gastronomico e culturale, un vero e proprio paradiso del turismo estivo. Il soggiorno in un villaggio turistico, in questa terra, è la soluzione ideale sia per chi desidera abbandonarsi completamente al relax, sia per chi è alla ricerca di attività e divertimenti.

Per trovare i prezzi più vantaggiosi per un soggiorno in queste strutture, è possibile rivolgersi alla rete, per esempio consultando le offerte per i migliori villaggi in Calabria proposte da Ignas, tour operator con pluriennale esperienza nel settore turistico, che indirizza il potenziale cliente nella scelta del luogo e della struttura che meglio rispondono alle caratteristiche da lui ricercate.

Il portale ignas.com permette, quindi, all’utente di avere una panoramica completa di quelle che sono le mete più richieste della “punta dello stivale”, offrendogli anche la possibilità di usufruire di sconti e pagamenti personalizzati.

I vantaggi del villaggio turistico

I villaggi turistici sono le strutture più richieste perché offrono molteplici attività che si adattano alle differenti età degli ospiti, in modo che tutti in famiglia, o tra amici, abbiano il divertimento e il relax su misura per loro. È possibile, infatti, usufruire ad esempio di spiagge attrezzate, piscine e campi sportivi e altrettanti servizi che soddisfano le esigenze di grandi e piccini.

Essendo la Calabria un luogo fiabesco, in cui mare e montagna si incontrano creando paesaggi estremamente suggestivi e ricchi di tradizione, lo staff dei villaggi turistici organizza escursioni e gite outdoor per permettere alla clientela di godere di tutte le bellezze del territorio e di gustare le specialità culinarie, famose in tutto il mondo, che questa meravigliosa terra offre.

L’esperienza nella struttura turistica potrebbe essere inoltre arricchita da una passeggiata all'interno di una sagra di paese o di una festa folcloristica, come ad esempio il Festival del Peperoncino di Diamante, dove i colori, i profumi e l’allegria di questa terra si mischiano creando un’atmosfera unica.

La scelta della località turistica

La Calabria, offre talmente tanti luoghi meravigliosi e ricchi di storia che talvolta può risultare difficile scegliere tra così tanta bellezza. Per avere le idee più chiare può essere utile individuare due aree principali: quella tirrenica e quella ionica.

Per quanto riguarda la costa tirrenica, essa offre località come Capo Vaticano, una delle mete più visitate da turisti italiani e stranieri. Essa è caratterizzata da paesaggi incantati, in cui le spiagge bianche e incontaminate sono circondate da ripide scogliere che si specchiano nel mare sottostante regalando una cornice naturale di rara bellezza.

Il versante ionico, invece, è delimitato dalla cosiddetta Costa dei Gelsomini, che vede lungo il suo litorale numerose, ridenti cittadine tra cui Brancaleone, località balneare che racchiude in sé cultura, storia e architettura, grazie alla presenza di numerose chiese, conventi e castelli. Inoltre, nell’area ionica vi sono immense distese verdi, caratterizzate dalla presenza di vigneti e uliveti, dove poter fare passeggiate immersi nella natura, in totale relax.