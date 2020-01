La differenziata “vola” a CVetrano. Quasi raggiunto il 50%. Parla l’Ing. Babos: “Sinergia con Comune e cittadini collaborativi”

di: Elio Indelicato - del 2020-01-26

Castelvetrano vicino alla soglia del 50% sulla differenziata, mentre scattano i controlli su chi pensa impunemente di continuare a gettare sacchi di immondizia fuori orario e per le strade. Ieri notte per la prima volta il Sistema delle Piazze è stato ripulito a fondo anche con l’uso di fortissimi getti d’acqua calda.

A confermare l’importante risultato il responsabile del servizio di raccolta della Sager – Ecoburgus, l’ingegnere Luciano Babos. “Confermo i dati e rendo merito alla parte buona della cittadinanza che ha recepito il nostro invito. Certo - continua l’ingegnere Babos- un servizio che funziona aiuta molto i cittadini al rispetto del conferimento degli orari e della differenziata.”

Non essere più all’ultimo posto dei comuni della Sicilia come dati sulla percentuale della differenziata, è un fatto assolutamente positivo e sembrano lontani i giorni della scorsa estate sotto l’egida dei Commissari, quando non per colpa loro, non si riusciva a conferire per settimane in nessuna discarica, vanificando il lavoro degli stessi operai. Merito di questa svolta e lo afferma anche lo stesso responsabile del servizio: "una buona sinergia con l’Amministrazione comunale.” Dal primo Novembre dello scorso anno, data dell’inizio del nuovo servizio, ad oggi, si è passati da uno scarso 30% a quasi il 50% di raccolta differenziata con il porta a porta”. Si apprende che entro Maggio e prima che finisca l’anno scolastico, saranno distribuite alle famiglie piccoli contenitori per agevolare lo smaltimento, mentre sarebbe opportuno che, nelle more, venissero usati dai cittadini solo i sacchi bianchi trasparenti piuttosto che quelli neri dove i “furbetti” alla fine mettono un po’ di tutto rendendo più complicata la differenziata.