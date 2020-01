Domani in onda su Cnews.it "Parliamone". Ospiti il Sindaco Alfano e l'Ing. Babos della ditta Ecoburgus

di: Redazione - del 2020-01-29

Si avvicina giovedì, e come di consueto, una nuova puntata di 'Parliamone', la rubrica di Castelvetranonews.it condotta dal direttore Elio indelicato e Rosalia Ventimiglia.

Ospiti della puntata l'Ingegnere Luciano Babos, in rappresentanza della Sager e della Ecoburgus, l’Associazione temporanea d’impresa che è subentrata da Novembre alla Ditta Dusty nella gestione della raccolta dei rifiuti, e il primo cittadino Enzo Alfano, per parlare dei progressi fatti dai cittadini e non solo nella raccolta differenziata.