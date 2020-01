Ragazza castelvetranese bloccata in quarantena a Wuhan: "Mi chiudo in camera fino a non so quando"

di: Redazione - del 2020-01-29

Coronavirus, il virus che continua a mietere vittime e a preoccupare il mondo intero, tutti i Tg ne parlano, i cittadini di Wuhan, focolaio del virus, si ritrovano in quarantena, segregati in casa e terrorizzati da questo piccolo e imperdonabile nemico. A Wuhan tra la gente vi è anche una giovane studentessa castelvetranese, Laura Turdo, la quale dallo scorso settembre si trova lì per proseguire i suoi studi sulla lingua cinese.

Momenti di paura e preoccupazione per la stessa che si trova bloccata in una città paralizzata dalla quarantena. Ansia e preoppupazione anche per i genitori della stessa, che passa le sue giornate nel dormitorio del Campus universitario CCNU della città. La giovane, ieri, con tanto di mascherina che le copriva quasi tutto il viso è uscita, seppur momentaneamente, dal campus in cui alloggia per fare la spesa e con un video si è rivolta a chi da lontano sta seguendo le sue sorti:

"Ciao amici, come saprete sono a Wuhan. Sono bella incappucciata per andare a fare la spesa. La Città è vuota. Adesso vado in camera dove starò chiusa fino a non so quando, di sicuro finchè non termieranno i generi alimentari".

Intanto il governo Italiano sta dialogando con le autorità cinesi per valutare una exit strategy per gli italiani presenti a Wuhan. Ad oggi, tuttavia, una decisione non è stata presa.