Tensioni USA-IRAN: quali impatti sull'economia mondiale tra petrolio e investimenti

di: Luca Beni - del 2020-01-28

Chiunque è ormai a conoscenza delle tensioni che, in questo momento, non riguardano più esclusivamente gli Stati Uniti e l’Iran, ma tutto il mondo.

Con l’uccisione del generale Solemaini per volere del presidente americano Donald Trump, le tensioni si sono, inevitabilmente, riversate anche sui mercati finanziari.

Mentre si è registrata una rapida discesa nel settore azionario, il prezzo del petrolio ha subito una crescita vertiginosa. Successivamente, questa materia prima ha perso nuovamente terreno.

Trading online: quale futuro per il petrolio?

In tutto il mondo, purtroppo, aleggia paura per lo scoppio di un eventuale conflitto mondiale.

Naturalmente, il mercato è stato fortemente influenzato da tali fattori esterni, rivelandosi intimorito da una probabile sospensione dell’offerta.

Con l’Iran che ha deciso di controbattere, in modo altrettanto violento, alle azioni di Trump, il petrolio ha registrato un forte rialzo.

Tutto ciò, però, ha avuto vita breve, riportando il petrolio verso dei ribassi. In realtà, l’intero campo delle materie prime sta seguendo una tendenza negativa.

La situazione, ancora una volta, è dipesa dalle parole pronunciate dall’americano Trump, il quale vorrebbe imporre nuove sanzioni, spingendo l’Iran a fare dietro-front.

Le quotazioni del greggio, a Wall Street, sono scese al di sotto dei 60 dollari a barile, rendendo vani i risultati raggiunti a causa della situazione politica.

Mercato in ribasso: come fare?

Investire in Borsa è diventata un’attività totalmente diversa rispetto a qualche anno fa. Infatti, prima, gli investitori selezionavano dei titoli o dei beni con la sola speranza che questi potessero registrare ulteriori crescite in termini economici.

Attualmente, con l’introduzione di apposite piattaforme di trading online CFD, la situazione si è notevolmente evoluta.

I mercati finanziari risultano più accessibili, permettendo anche a coloro che non dispongono di elevate cifre da investire o anni di esperienza alle spalle, di cimentarsi in tale attività finanziaria.

Abbreviando le tempistiche d’investimento, con una maggiore circolazione d’informazioni e la possibilità di accedere ai maggiori mercati quando si vuole, il trading online è una realtà vicina anche ai piccoli investitori indipendenti.

Con l’introduzione dei CFD (Contracts For Difference), strumenti finanziari derivati, l’andamento del mercato non è più così importante. Per esser più chiari, con la giusta previsione, anche se l’asset selezionato subisce un ribasso, sarà possibile registrare dei risultati positivi.

In questi periodi d’incertezza economica globale, si tratta di strumenti che possono risultare efficaci e che consentono di sfruttare anche le tensioni sui mercati al meglio.

Fare trading online in tempi di guerra conviene?

Fattori esterni potrebbero condurre molti trader ad abbandonare l’idea di investire il proprio denaro in Borsa o in altri mercati.

In realtà, con la giusta piattaforma e un adeguato studio delle strategie da applicare per ottenere i risultati sperati, fare trading potrebbe rivelarsi una scelta remunerativa.

Naturalmente, la scelta fondamentale riguarda la piattaforma. A tal proposito, si consiglia di optare per broker regolamentati ed autorizzati ad operare da enti dal calibro internazionale, il cui scopo è tutelare gli interessi degli investitori stessi, come suggerito anche dagli specialisti di investingoal.it .

Con mercati chiari e trasparenti, anche coloro che partono da zero avranno delle chances per affermarsi nel settore finanziario.

Non bisogna sottovalutare, però, l’importanza legata all’aspetto teorico del trading, caratterizzato da termini tecnici e specifiche metodologie da seguire.

Per tale ragione, risulta importante istruirsi mediante una guida al trading, così da porre le basi per investimenti consapevoli.

Ciò significa che con lo studio, la costanza e il broker adatto alle proprie capacità e ai propri obiettivi, fare trading online potrebbe essere fonte di soddisfazioni.