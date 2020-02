Gibellina, insediamento Sindaco e Consiglio Comunale dei Ragazzi

di: Comunicato Stampa - del 2020-02-03

Il 30 gennaio 2020 nell’aula consiliare del Comune di Gibellina, si è tenuto l’insediamento del Sindaco e dell’amministrazione del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi). Ma facciamo un passo indietro. Un mese fa, infatti, come esperienza politica formativa, fra i ragazzi della scuola G. Garibaldi - Papa G. Paolo II, si sono tenute prima le candidature e poi le elezioni. È un progetto che va avanti da molto tempo, e ha sempre data grandi soddisfazioni.

Sentiamo spesso parlare di come la politica tra gli adulti non dia esattamente il buon esempio, ed è proprio per questo che è importante iniziare fin da piccoli con un approccio positivo a questo mondò pieno di controversie. Per noi quest’esperienza è stata altamente produttiva, poiché ci ha data modo di metterci in gioco in una sana e leale competizione. Alla fine ha trionfato “Insieme si può”, la lista guidata da Ottavio Pace e la sua amministrazione.

La cerimonia d’insediamento, apertasi con un saluto del Dirigente Scolastico Salvino Amico e del Sindaco di Gibellina Salvatore Sutera e con il discorso del neoeletto Sindaco Ottavio Pace è proseguita con il giuramento da parte dei Consiglieri e del Sindaco, d l’elezione all’unanimità del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Antonino Cascio e Gabriele Bonino.

Il tutto si è concluso con la nomina della giunta: Beatrice Biondo, Vice Sindaco; Emma Squadrito, Assessore ai rapporti con l’associazione smog e alle politiche ambientali; Dario Tritico, Assessore alla Cultura e allo spettacolo; Veronica Ienna, Assessore allo sport e al tempo libero. In allegato qui sotto i nomi degli eletti e le loro funzioni nel CCR: Ottavio Pace sindaco; Beatrice Biondo vice sindaco; Dario Tritico assessore alla cultura e allo spettacolo; Emma Squadrito assessore all’associazione so e alle politiche ambientali; Veronica Ienna assessore allo sport e al tempo libero; Antonino Cascio presidente del consiglio; Gabriele Bonino Vice presidente del consiglio; Salvatore Capo consigliere; Alice Pace consigliere; Martina Giglio consigliere; Carlo Agosta consigliere; Antonino Palermo consigliere; Davide Alcamesi consigliere; Mariagrazia Plaza consigliere; Caterina Scavuzzo consigliere; Salvatore Civello consigliere; Viola Ferrante consigliere; Giorgio Lanfranca consigliere; Enrico Tritico consigliere; Pietro Palermo consigliere; Paolo Campo consigliere.

Gibellina1 febbraio 2020.

Alessia Balsamo III B