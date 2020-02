CVetrano, tassa di soggiorno: il Comune incassa circa 250 mila euro per gli anni 2018/2019

del 2020-02-06

Nei giorni scorsi l’Ufficio tributi del Comune di Castelvetrano aveva comunicato a tutti i titolari delle strutture ricettive di regolarizzarsi con il versamento dell’imposta di soggiorno per l’anno 2019.

Nel frattempo sono arrivati i primi dati. Il Comune ha incassato per gli anni 2018/2019 a titolo di imposta di soggiorno circa 250 mila euro.

Nei prossimi giorni vedremo come l’Amministrazione Comunale deciderà di utilizzare tali somme. Nel prossimo Consiglio Comunale del 12 febbraio probabilmente si discuterà anche di questo. Infatti, come punto all’ordine del giorno vi è anche una mozione volta a destinare l’intero importo della tassa di soggiorno per interventi nelle borgate di Marinella di Selinunte e Triscina.

Ricordiamo che con delibera n° 8 del 2018 la Commissione Straordinaria aveva determinato la misura dell’imposta di soggiorno in: euro 1,50 al giorno per pernottamenti nelle strutture alberghiere e residenze turistiche fino a tre stelle; euro 2,50 al giorno per pernottamenti nelle strutture alberghiere e residenze turistiche oltre tre stelle; euro 1,00 al giorno per pernottamenti nelle altre tipologie di strutture ricettive.

Intanto, come vi avevamo raccontato, il Sindaco ha provveduto alla riorganizzazione dell’Ufficio tributi che, con l’innesto di tre giuristi, potrà potenziare le capacità di riscossione del Comune; il contrasto all’evasione è, infatti, uno dei cardini dell’azione politica voluta dall’ Amministrazione.