Genitori, figli e la Società che cambia. Domani in onda “Parliamone”. Ospite Padre Pisciotta e Anna Di Giovanni

2020-02-05

Torna il consueto appuntamento del giovedì sera con PARLIAMONE alle 20:30 con Castelvetranonews.it. Questa settimana con i nostri illustri ospiti parleremo di famiglia, nucleo base della nostra società ieri come oggi, com'è cambiato il ruolo dei genitori e dei figli in una società in continuo mutamento.

Con noi in studio la dottoressa Anna Di Giovanni e Padre Posciotta, conducono Elio Indelicato e Rosalia Ventimiglia. Inviate i vostri suggerimenti, domande e approfondimenti in diretta.