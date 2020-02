Il castello di Pietra di Belice a Castelvetrano. Una formazione rocciosa che sembra un canyon americano

del 2020-02-11

A pochi chilometri da Castelvetrano, si trova una caratteristica formazione rocciosa che domina la valle del Belice. Essa somiglia ad un canyon americano. Questa forma particolare è il frutto del corso del torrente Senore (affluente del fiume Belice) che da secoli scorre a ovest del castello e che durante le ere geologiche ha scavato questo profondo canyon, al cui interno è cresciuta una fitta foresta, inconsueta per questa zona della Sicilia.

Al castello si arriva partendo dall'Agriturismo Baglio Vecchio, dove è necessario lasciare i mezzi e proseguire a piedi per una stradina non asfaltata fino ad arrivare all'ingresso della riserva. Oltrepassato il cancello della riserva, si incontra un paesaggio incontaminato, sommerso dalla vegetazione, con una scalinata che scende all'interno del canyon, ricoperta da alberi e piante. Lasciata la scalinata, si percorre un sentiero, e dopo aver attraversato un pontile in legno che passa sul torrente si arriva ad una biforcazione.

Proseguendo a destra si arriva ad un secolare esemplare di Roverella, percorrendo il lato sinistro si raggiunge una bellissima cascata. Poco prima di arrivare alla cascata, deviando sul lato destro e seguendo un sentiero si apre una pianura denominata Castello della Pietra, su cui è possibile trovare dei resti di un antico riparo che risale al periodo del paleolitico superiore.

Sul luogo si possono ancora ammirare le tracce di un accampamento preistorico, sono ancora visibili i fori in cui venivano piantati i pali delle tende, una grotta ed il foro d’accesso di una cisterna.

Da questo luogo si scorge una bellissima veduta di tutta la Valle del Belice. Del castello non esistono attestazioni storiche.

Santi Gnoffo