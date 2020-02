Si è spento il noto imprenditore castelvetranese Gaspare Barresi. Domani i Funerali

del 2020-02-10

Nella giornata di ieri improvvisamente è venuto a mancare Gaspare Barresi noto imprenditore di Castelvetrano attualmente in pensione. Buono, onesto ed operoso, amato e stimato da tutti si è distinto per le sue grandi doti imprenditoriali facendo conoscere in tutta Italia la sua azienda e il nome di Castelvetrano. Padre e nonno esemplare sempre gioviale e scherzoso, ben voluto da tutti lascia un grande vuoto a chi lo ha conosciuto e apprezzato per le sue doti umane.

Al diffondersi di questa triste notizia il cordoglio è stato unanime. Amici parenti ma anche semplici conoscenti non hanno fatto mancare la loro presenza nella camera ardente allestita presso l’obitorio dell’Ospedale di Castelvetrano. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo resterà vivo nei cuori di chi gli ha voluto bene.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 10:30 presso la chiesa di San Giovanni in Castelvetrano. Vanno alla famiglia le sentite condoglianze della redazione.