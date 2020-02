Il Gibellina vince in trasferta e a fine gara è caccia all'uomo. "Dirigenti con i bastoni". Carabinieri evitano la rissa

del 2020-02-11

Una corrida più che una partita quella giocata domenica a Carini dove a fine gara, come documentato dalle immagini, solo l'intervento dei Carabinieri ha evitato una vera e propria rissa. "Minacce ripetute, spintoni durante le rimesse laterali - scrivono dalla pagina Facebook del Gibellina calcio - e dirigenti locali in panchina e davanti l'ingresso del campo, con bastoni in mano "pronti ad essere utilizzati" a fine partita. E per concludere una caccia all'uomo vergognosa nei confronti del nostro mister Cenzio Fascella, tutto ciò sventato per fortuna dai Carabinieri chiamati dalla nostra panchina in maniera preventiva, quando la situazione stava degenerando. Oggi è morto il calcio:"superfluo aggiungere altro".

Un episodio che è lontano dai valori dello sport e che ci si auspica non debbano mai accadere. Per la cronaca il Gibellina ha vinto per uno a zero contro i locali dello Iaccarese grazie ad una rete messa a segno da Manuel Gottuso.