Casi di Coronavirus in provincia di Trapani. I lettori segnalano incoerenze e pongono quesiti

del 2020-03-28

Il dovere di Cronaca ci impone in questo momento delicato per la comunità di svolgere un servizio di informazione, forse ancora più puntuale e preciso della routine, nell’interesse dell’intera comunità. In molti ci stanno segnalando incongruenze tra i comunicati e le comunicazioni che ci arrivano dalle istituzioni.

Nella fattispecie, stamane il Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano ha dichiarato che esiste un solo caso di personacastelvetranese positiva. Ieri l’Asp di Trapani divulgava, invece, che i casi di positività erano 2 (qualche giorno prima 3)

Non solo. Si registra un’incoerenza anche tra i dati complessivi dell’Asp di Trapani sulla provincia, che sarebbero saliti ieri a 55, e quelli della regione Siciliana in cui le positività si attestavano ieri a 61 casi.

Pur comprendendo la complessità del momento per le istituzioni è nostro dovere morale fornire una informazione quanto più possibile veritiera e coerente. Ad oggi i conti non tornano.

L'auspicio è che anche il Sindaco Alfano, per quanto riguarda la situazione di Castelvetrano, chieda nelle opportune sedi di fare chiarezza in modo da evitare di generare ulteriore confusione e incertezza nei cittadini già frastornati dalla recente evoluzione del virus.