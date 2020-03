(VIDEO) "Pronto a regalare maiali per sfamare bisognosi ma aiutatemi a salvarli tutti". Appello dell'imprenditore salemitano Bonasoro

del 2020-03-30

“Aiutatemi a salvare i miei suini.” Un grido di sperato quello dell’allevatore Nino Bonsoroso che ha circa 500 capi di suino nero siciliano antico, e che non riesce più a foraggiare a causa di una serie di impedimenti, primo fra tutti quello di non essere autorizzato a potere allevare i suoi animali in quanto un piano regolatore di oltre trenta anni fa , dice il suo legale Giuiseppe Ferro, non gli consente l’allevamento, già sequestrato nel 2016 dall’Asp.

Gli animali stanno bene ma sono “abusivi” e allora Nino Bonasoro lancia un invito quello di regalare alla Caritas un certo numero di suini in un momento difficile, come il mio afferma: “meglio dare qualcosa agli altri”.

L’appello attraverso un video fatto alla nostra Redazione. Bonasoro vuole in buona sostanza che chi di competenza, animalisti compreso, trovi una soluzione che possa anche in questo periodo molto difficile, avere rispetto per questi animali che devono vivere.