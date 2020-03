Gibellina aderisce al progetto "Ristorazione sociale": 25 persone riceveranno un pasto caldo al giorno

del 2020-03-31

Grazie all’iniziativa della Società Cooperativa Sociale Onlus "Serenità" di Salaparuta, in collaborazione con FUSION ristorante, pizzeria, braceria di Santa Margherita di Belìce di Giuseppe Viola, circa 25 persone di Gibellina, individuate dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune, riceveranno un pasto caldo al giorno .

Un servizio di solidarietà per rivolgere un’attenzione fraterna verso le persone che stanno vivendo un momento di difficoltà economica a causa del diffondersi del Coronavirus: persone fragili e bisognose che si ritrovano in molti casi in situazioni di solitudine.

Il menù preparato quotidianamente verrà consegnato all’interno di vaschette ad hoc, con particolare attenzione alle norme igieniche . Si chiama “Piatto Unico” e consiste in una confezione che contiene o “Un primo” o “Un secondo” o anche “La Pizza”, dipende dalla disponibilità del giorno .

Il servizio è GRATUITO e gli operatori (dipendenti della Società Cooperativa) svolgeranno il servizio con mascherina e guanti monouso, osservando le dovute precauzioni dettate dal Governo e dalle norme vigenti.

L'Amministrazione Comunale di Gibellina, rivolge un grazie di cuore alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Serenità" e a FUSION ristorante, pizzeria, braceria per il prezioso gesto di solidarietà.