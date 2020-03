Stop al fumo, risparmio doppio: ecco perché conviene sia al singolo che alla collettività

di: Luca Beni - del 2020-04-01

Il fumo fa male alla salute, e questo è un fatto oramai certificato dalla scienza. È un discorso che vale per chi fuma, ovviamente, ma anche per le persone che ci circondano. In secondo luogo, non dimentichiamoci che un pacchetto di sigarette ha un costo importante, che si aggira intorno ai 5 euro, e che può diventare un peso economico molto elevato. Soprattutto per le persone che fumano parecchio, al punto da arrivare a costare migliaia di euro ogni anno. Vediamo quindi a quanto ammonta più o meno la spesa necessaria per mantenere questo vizio, e perché conviene smettere di fumare, per il tabagista e anche per la collettività.

Perché conviene al singolo

Prima di tutto per una questione di benessere fisico, anche se serve del tempo per poter recuperare le piene capacità polmonari, e per rimediare ai danni che le sigarette hanno provocato nel corso degli anni. Poi, come anticipato poco sopra, non respirano soltanto i nostri polmoni, ma anche i portafogli. Nello specifico, chi fuma molto può arrivare a risparmiare anche 400 euro al mese, una cifra davvero importante.

Oggi tra l’altro esistono diverse soluzioni per abbandonare questo vizio, anche a costi ridotti, come ad esempio le e-cig: sul web si possono trovare infatti diverse sigarette elettroniche a prezzi convenienti, come quelle di Blu , per citare uno dei maggiori produttori in Italia. Ritornando al fattore spesa economica, su Internet possiamo reperire dei portali che ci consentono di quantificare il risparmio effettivo, nel caso di addio alle sigarette. Sono molto semplici da usare, dato che basta inserire alcuni dati, e in seguito avviare il calcolatore.

Perché conviene alla collettività

Abbiamo già visto che smettere di fumare fa bene alle nostre tasche, ma in realtà giova anche alle casse dello Stato, e nello specifico a quelle del sistema sanitario nazionale. Le spese dirette affrontate ogni anno per trattare le varie problematiche causate dal fumo, infatti, arrivano intorno ai 78 milioni di euro. E toccano addirittura quota 640 milioni di euro , se si fa riferimento ai costi indiretti, stando ad una recente ricerca condotta nel Regno Unito.

Chiaramente i vantaggi per la collettività sono anche pratici, perché il fumo delle sigarette fa male anche a chi ci sta intorno, ed è molto pericoloso per alcuni soggetti a rischio, oltre ai bambini e alle donne in gravidanza. Ne guadagnerebbe anche la pulizia e la salubrità dell’aria in generale, e non dimentichiamoci del fattore ambientale. Le cicche delle sigarette, gettate a terra e non smaltite correttamente, possono metterci oltre 10 anni prima di degradarsi nell’ambiente.