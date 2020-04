Coronavirus, nuovo decreto: misure prorogate fino al 13 aprile

del 2020-04-01

Lavori in corso a Palazzo Chigi per definire il decreto con la proroga delle misure per contenere la diffusione del Covid-19. Le disposizioni fin qui adottate verranno mantenute, al momento, fino al 13 aprile. Questo è quanto si legge nella bozza del decreto visionata dall'Adnkronos e che il premier Giuseppe Conte dovrebbe firmare già in serata. Si va dunque verso l'atteso prolungamento della chiusura di negozi, bari e ristoranti, la conferma allo stop di molte attività produttive e la limitazione della circolazione delle persone, se non per i soliti motivi di lavoro, salute o necessità. Il documento parla chiaro: "L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è prorogata fino al 13 aprile 2020". Tutto come previsto, quindi. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, era stato chiarissimo: "I dati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi. L'allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali". “Gli esperti – ha aggiunto Speranza - dicono che siamo sulla strada giusta, e che le misure drastiche adottate iniziano a dare risultati. Ma sarebbe un errore imperdonabile scambiare questo primo risultato per una sconfitta definitiva del Covid, è una battaglia lunga, e non dobbiamo abbassare la guardia. La ripresa sarà prudente e graduale e sulle modalità sono al lavoro gli scienziati".