Emergenza Covid-19. Al via i buoni spesa anche a Gibellina e Partanna

del 2020-04-03

Consegnati ieri a Gibellina i primi 52 "buoni spesa" per fronteggiare la crisi economica e sociale scaturita dall'emergenza sanitaria del coronavirus. I buoni spesa potranno essere utilizzati solo presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Per eventuali chiarimenti telefonate, in orari d’ufficio, ai seguenti numeri telefonici: 0924-985216/985217

Da oggi, 3 aprile, è possibile inoltrare le domande per ottenere i buoni spesa presso il comune di Partanna. Di seguito riportiamo le istruzioni diffuse dall'amministrazione.

La misura riguarda le persone residenti nel Comune o comunque dimoranti nel comune a seguito dei divieti di mobilità imposti dai DPCM di marzo 2020, che si trovano in stato di assoluto bisogno economico, in quanto momentaneamente privi di liquidità, e assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima necessità, per effetto dell’emergenza COVID-19!

CHI PUÒ FARE DOMANDA

Chi non ha reddito e/o copertura assistenziale e pertanto privi momentaneamente di qualsiasi liquidità disponibile per il soddisfacimento dei bisogni primari;

Nuclei familiari monoreddito, allorchè il lavoratore è stato messo in cassa integrazione a ore zero e pertanto privi momentaneamente di qualsiasi liquidità disponibile per il soddisfacimento dei bisogni primari;

nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 e pertanto privi momentaneamente di qualsiasi liquidità disponibile per il soddisfacimento dei bisogni primari;

nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 a ridotto orario di lavoro e pertanto privi momentaneamente di qualsiasi liquidità disponibile per il soddisfacimento dei bisogni primari;

nuclei familiari conosciuti dai servizi socio-assistenziali, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito e pertanto privi momentaneamente di qualsiasi liquidità disponibile per il soddisfacimento dei bisogni primari;

nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza, di importo non superiore ad € 500,00, per cui potrà essere riconosciuto un beneficio pari alla differenza del limite erogabile.

Costoro riceveranno leprovvidenze in coda a i soggetti precedentemente elencati e le istanze saranno prese in esame solo dopo trascorsi giorni tre senza essere più pervenute altre tipologie di istanze.

A QUANTO AMMONTA IL BUONO SPESA

Il beneficio, attribuito una tantum, è determinato come segue:

NUCLEO FAMILIARE di 1 persona = € 125,00

NUCLEO FAMILIARE fino a 2 persone = € 200,00

NUCLEO FAMILIARE fino a 3 persone = € 300,00

NUCLEO FAMILIARE fino a 4 persone = € 400,00

NUCLEO FAMILIARE con 5 persone o più = € 500,00

Ogni buono spesa equivale a € 25,00

COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata tramite email ai seguenti indirizzi ➡️buonispesa@partanna.gov.it o alla pec: ➡️serviziallapersona.partanna@pec.it, oppure chiamando i numeri telefonici: 0924923656 0924923652 0924923657 0924923665 – dedicati dal Comune di Partanna.

Le istanze all’atto della consegna dei buoni spesa dovranno essere firmate dai richiedenti.

COSA È POSSIBILE COMPRARE

I buoni spesa consentono l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità (prodotti igiene personale e di pulizia, farmaci che non necessitano di prescrizione medica, bombole del gas).

VIETATO L’ACQUISTO DI ALCOLICI SUPER ALCOLICI - SIGARETTE E PRODOTTI NON DI PRIMA NECESSITÀ!