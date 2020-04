Borrelli: "Possibile anche 1° Maggio a casa. COVID19 cambierà il nostro approccio ai contatti umani"

(fonte: ansa) - del 2020-04-03

Si prolungano i giorni di quarantena, e secondo quanto afferma il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, andremo ben oltre pasqua e pasquetta. Anche il 1° maggio infatti, molto probabilmente lo passeremo a casa: "Credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. - ha dichiarato a Rai radio 1, secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa - Dovremo stare in casa per molte settimane".

Si prevede che il coronavirus influirà sui nostri contatti umani e interpersonali, anche dopo esser usciti dalla fase 1 dell'emergenza. La fase 2 si attuerà con l'allentamento delle restrizioni ad oggi in atto, ma come Borrelli oggi non ha mancato di sottolineare "dovremo mantenere le distanze" per diverso tempo ancora.

Non si esclude un ritorno del terribile virus, come stanno dimostrando i nuovi contagi in Cina. "Dobbiamo usare misure forti e precauzionali" ha dichiarato in merito il capo della protezione civile. La cosiddetta fase 2 di convivenza con il coronavirus potrebbe iniziare a metà maggio, ma non vi sono certezze al momento.