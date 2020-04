Gibellina. Nella notte, a fuoco l'auto del sindaco Sutera. Il vice sindaco Bonifacio:"Non esiste motivo per gesto doloso"

del 2020-04-04

Nella notte, intorno alle 2.30, è andata a fuoco l'auto del sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera. Si tratta di una Nissan Qashqai, che era posteggiata sotto casa del primo cittadino. Al vaglio, le cause dell'accaduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Castelvetrano a domare le fiamme.

La matrice dell'incendio potrebbe essere di natura accidentale o dolosa. Il vice sindaco, assessore alla cultura, Tanino Bonifacio spera che si sia trattato di un mero caso di cortocircuito o autocombustione: "Non esiste un motivo. Salvatore Sutera è di una correttezza, trasparenza e grande condotta morale. Ci siamo adoperati subito per i buoni spesa e a fronteggiare quest'emergenza. Non esiste un motivo per un eventuale atto doloso".

La dinamica resta in fase di accertamento. Intanto la Giunta del Comune di Gibellna si riunirà nel pomeriggio.

Foto archivio