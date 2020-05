Triscina, dalla Procura arriva dissequestro dell'area di deposito rifiuti. Lunedì ripartono le demolizioni

di: Redazione - del 2020-05-15

Dissequestrata l'area tra la strada 57 e 59 a Triscina, in cui erano accatastati sfabbricidi derivanti dalla demolizione delle case abusive della frazione di Castelvetrano, che era stata oggetto della misura cautelare ad opera della Guardia di finanza dopo la denuncia dell'Arpa ( clicca qui per leggere l'articolo).

La Procura di Marsala ha ritenuto che non sia stato commesso alcun reato, e lunedì la Cogemat riprenderà i lavori di demolizione, per altro fermi a causa delle disposizioni per il covid19.

Esprime soddisfazione per l'esito della vicenda l'amministratore della Cogemat s.r.l., il signor Vattiata che, raggiunto telefonicamente dalla redazione di Castelvetranonews, ha così dichiarato: "Noi abbiamo operato e continuiamo ad operare nel rispetto della normativa vigente, con un'attenzione maggiore nel territorio di Castelvetrano, ove abbiamo gli occhi puntati addosso."

La procura ha stabilito che gli sfabbricidi oggetto del sequestro dello scorso anno "non erano inquinanti, come qualcuno inveve aveva sostenuto."

Attualmente le demolizioni effettuate sono state 42 su un totale di 85.