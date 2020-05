Le verdure amare tra proprietà e benefici. Ecco quali sono e perchè fanno bene al nostro corpo

di: Graziella Palermo - del 2020-05-17

Dalla cicoria ai cardi, dalla scarola alla scorzonera, le verdure amare conoscono molte varianti. Spesso sono poco apprezzate per il loro sapore, ma è un peccato, hanno tante proprietà. I benefici delle verdure amare Il sapore amaro tipico di queste verdure è dovuto ai polifenoli, antiossidanti dalle proprietà antibatteriche, antinfiammatorie, antiaging, cardioprotettive e anticancerogene.

Le verdure amare sono grandi amiche del fegato, di cui facilitano la depurazione. Riuscire ad alleggerire quest'organo dalle tossine accumulate vuol dire alleggerire tutto l'organismo, recuperare energia e ripulire il sangue: gli effetti si vedono anche sulla pelle, che risulta più luminosa, e sull'alito!

Il consumo di queste verdure aiuta la digestione (anch'essa può risultare appesantita dai recenti bagordi), grazie alla presenza di enzimi e alla stimolazione degli acidi grassi. La ricchezza di fibre contribuisce alla regolarità intestinale, liberando l'organismo da altre tossine e mantenendo più in salute l'intestino (e quindi il sistema immunitario).

Non solo: favorendo la sazietà, le fibre aiutano a perdere un po' del peso accumulato durante le feste. Capaci di mantenere bassi i livelli di colesterolo, di attivare le funzioni metaboliche e di contribuire al metabolismo dei grassi, queste verdure sono anche grandi alleate delle vie respiratorie, perché dilatano i bronchi, facilitando l'ossigenazione.

Ma non mancano nemmeno altri nutrienti importanti, come i minerali, quali calcio, ferro e potassio, e le vitamine (in particolare l'acido folico).

Piccola panoramica amara

Cime di rapa

Contengono sostanze solforate con poteri antibatterici e antitumorali, utili per stimolare il metabolismo e la cicatrizzazione dei tessuti.

Indivia riccia e scarola

Hanno cespi a foglie crespe (riccia) o lisce (scarola). Buone crude e cotte, sono povere di calorie ma ricche di fibre; contengono potassio e calcio, vitamine A e C.

Scorzonera e scorzobianca

In realtà non sono verdure, ma due radici contraddistinte dal colore e anch'esse caratterizzate dal gusto amaro. Possono essere grattugiate nelle insalate, cotte a vapore o stufate. Ipocaloriche, contengono inulina, uno zucchero poco assimilabile dall'organismo, dotato di proprietà prebiotiche e adatto anche per chi ha il diabete o è in sovrappeso.

Le radici hanno poi vitamine del gruppo B e un buon equilibrio sodio-potassio che favorisce la diuresi.

Le verdure amare in cucina

Con poche eccezioni, si consumano cotte. Per non perdere i nutrienti, bisogna evitare cotture prolungate. È un peccato bollirle, strizzarle e magari ripassarle anche in padella. Meglio farle a pezzi e stufarle in una casseruola, con poca acqua.

Per le cime di rapa con le orecchiette bisogna seguire la ricetta, avendo l'accortezza di riutilizzare l'acqua di cottura.

Dottoressa Graziella Palermo

Dietista